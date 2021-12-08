بوتين: نأمل بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
Sputnik
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، وأن تؤدي إلى استقرار الوضع في هذا البلد.
وقال بوتين في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء: "تحدثنا بشكل مسهب عن شرق المتوسط، بما في ذلك ليبيا. ننطلق من حقيقة أن الانتخابات المزمعة هناك ستجرى في الموعد المتفق عليه وتؤدي لإحلال الاستقرار في البلاد".
وأضاف: "نحن على اتصال حول هذه القضية مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية وتركيا. آمل أن يتسنى إيجاد حلول تناسب الجميع وتفضي لإحلال الاستقرار الدائم".
امصدر: "تاس"
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