أول زيارة منذ أزمة 2017 بين قطر ودول الخليج.. ولي العهد السعودي يصل العاصمة القطرية الدوحة (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الأربعاء بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017.
وأضافت أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.
وتأتي قطر كمحطة ثالثة لولي العهد في جولته بالخليج، وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات.
وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.
سمو #ولي_العهد يصل العاصمة القطرية الدوحة وفي مقدمة مستقبليه سمو أمير دولة #قطر.#ولي_العهد_في_قطر#واسpic.twitter.com/XZfvcnbG5G— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2021
الأمير #محمد_بن_سلمان يصل قطر والشيخ تميم بن حمد في استقباله. pic.twitter.com/PoPndMIBdx— فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 8, 2021
سمو #ولي_العهد يصل الدوحة، وفي مقدمة مستقبليه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر— أخبار محمد بن سلمان (@KING_MBS_) December 8, 2021
-#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/pBqDIN1q25
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.