المغرب.. 15 محاميا ينوبون عن الأساتذة المتهمين في "ملف الجنس"

أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في المغرب محاكمة 4 أساتذة بكلية الحقوق فيما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقط" إلى الثلاثاء 14 ديسمبر.

وقال موقع "Rue 20" المغربي إن المتهم الرئيسي مثل اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بسطات.

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وذكر الموقع المغربي أن الجلسة انطلقت في الواحدة واستمرت لثلاث ساعات، حيث حضر المتهمون بينهم اثنان في حالة سراح.

وأعلن 15 محاميا بينهم نقيب المحامين بسطات وخريبكة، النيابة عن الأساتذة المتهمين.

وقدمت هيئة الدفاع ملتمسا بالسراح المؤقت لأستاذين يتابعان في حالة اعتقال، رفضته رئاسة المحكمة بينما يتابع اثنين آخرين في حالة سراح.

وأشار الموقع المغربي إلى أن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة باستدعاء المصرحات للحضور في الجلسات القادمة.

وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع، حيث قدم عميد الكلية نجيب الحجيوي استقالته مباشرة بعد ذلك.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي