المغرب.. تأجيل النظر في ملف "أساتذة الجنس"

ذكر موقع "Rue 20" المغربي أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسطات قررت تأجيل النظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات إلى يوم 14 ديسمبر.

وأفاد الموقع المغربي بأن واقعة "الجنس مقابل النقط" تفجرت في كلية العلوم القانونية بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتوزعت التهم الموجهة إلى خمسة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية الحقوق بسطات، بين هتك عرض بالعنف إلى التحرش والتحريض على الفساد.

المصدر: موقع "Rue20" المغربي