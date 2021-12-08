 
مباشر

القضاء الكويتي يأمر بحبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله"

أخبار العالم العربي

القضاء الكويتي يأمر بحبس 4 متهمين في قضية تمويل
Reuters AZIZ TAHER
أعلام "حزب الله" اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwwg

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.

إقرأ المزيد
الكويت.. إخلاء سبيل أمين عام التحالف الإسلامي بعد تحقيق في قضية
الكويت.. إخلاء سبيل أمين عام التحالف الإسلامي بعد تحقيق في قضية "تمويل حزب الله"

وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.

المصدر: "القبس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا