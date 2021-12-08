القضاء الكويتي يأمر بحبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله"

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.

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وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.

المصدر: "القبس"