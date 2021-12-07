الكويت.. إخلاء سبيل أمين عام التحالف الإسلامي بعد تحقيق في قضية "تمويل حزب الله"
قررت النيابة العامة الكويتية إخلاء سبيل الأمين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق يعد يوم من استدعائه للتحقيق في قضية "تمويل حزب الله اللبناني".
وذكرت وسائل إعلام كويتية بعضا مما دار خلال الجلسة التي وجهت فيها النيابة أسئلة للمعتوق حول أن عددا من المتهمين بإرسال تبرعات لحزب الله قالوا إنهم يعرفون ويتواصلون معه، قال المعتوق إنه رجل دين معروف والجميع يتواصلون معه.
ونفى المعتوق جميع الاتهامات بأنه أمر بإرسال تبرعات للحزب.
وكانت النيابة استدعت المعتوق أمس للتحقيق معه في القضية.
فيديو || خروج #حسين_المعتوق من النيابة العامة .. #الكويت— كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) December 7, 2021
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وكانت النيابة العامة الكويتية أوقفت 8 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله اللبناني، في 8 من الشهر الماضي، وقررت بعد أيام استمرار حجز 18 متهما في القضية ذاتها.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لا يقومون بدعم حزب الله.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
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