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مصادر إسرائيلية: إصابة مستوطنة بعملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس والمنفذ فتاة

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مصادر إسرائيلية: إصابة مستوطنة بعملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس والمنفذ فتاة
Reuters AMMAR AWAD
عناصر من الشرطة الإسرائيلية
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أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس، لافتة إلى أن منفذ حادثة الطعن فتاة.

وقال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء: "كانت هناك ضجة كبيرة في مكان الحادث عندما وصلت فرق الإسعاف، وكانت المرأة المصابة مضطربة، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا بجبل المشارف".

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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