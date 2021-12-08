"الجيش الصحراوي" يشن هجمات جديدة على مواقع للقوات المغربية

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

وقال "الجيش الصحراوي" إنه نفذ هجمات مركزة يوم الثلاثاء استهدفت القوات المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل.

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وجاء في البيان العسكري، أن وحدات "الجيش الصحراوي" استهدفت مواقع تمركز الجيش المغربي على مستوى نقطة إنذار الفيلق المغربي الـ 68 بمنطقة اعظيم أم الجلود قطاع أوسرد، إلى جانب قصف قاعدة الـ18 التابعة لفيلق الـ68 بمنطقة اعظيم أم الجلود قطاع اوسرد والقاعدة الخامسة للقوات المغربية التابعة للفيلق الـ 36 بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد.

وحسب البيان، فقد وجهت قصفها بقطاع المحبس على مستوى منطقة لعكد وتخندقات القوات المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد.

وكانت مفارز من "الجيش الصحراوي" قد استهدفت في وقت سابق الاثنين مواقع القوات المغربية بقطاعات المحبس والبكاري وبمناطق اكرارة العطاسة وروس السبطي وأم الدكن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية الرسمية