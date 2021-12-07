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"الجيش الصحراوي" يهاجم القوات المغربية

أخبار العالم العربي

Reuters
"الجيش الصحراوي" يشن هجمات ضد القوات المغربية
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أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

وقال "الجيش الصحراوي" إنه نفذ يوم الاثنين هجمات جديدة ضد تخندقات القوات المغربية بمناطق أكرارة العطاسة وروس السبطي (قطاع المحبس) وأم الدكن (قطاع البكاري).

وكانت مفارز متقدمة من "الجيش الصحراوي" قد نفذت هجمات يوم الأحد، مستهدفة مواقع للقوات المغربية بقطاعات أم أدريكة وأوسر والمحبس ومناطق تجالت الطلح وأسطيلة ولد بوكرين وأودي الظمران.

المصدر: وكالات

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