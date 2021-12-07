روسيا والإمارات تناقشان موضوع الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كوفيد-19

قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، إنها ناقشت مع صقر غباش رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، إمكانية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين روسيا والإمارات.

وأضافت ماتفينكو، الموجودة في الإمارات بزيارة رسمية: "اليوم خلال اللقاء مع رئيس المجلس الاتحادي، ناقشنا إمكانية التوقيع العاجل على اتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا".

استقبل معالي صقر غباش رئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لـ #روسيا الاتحادية، لدى وصولها إلى أبوظبي في زيارة رسمية للدولة تستغرق عدة أيام، بدعوة من معالي رئيس المجلس، تستهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. pic.twitter.com/gJvuAdFHSd — المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) December 6, 2021

المصدر: نوفوستي