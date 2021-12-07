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"سانا": قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل واختطفت عددا من المدنيين

أخبار العالم العربي

Reuters MURAD SEZER
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "سانا" بأن "قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واختطفت على إثرها عددا من المدنيين".

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وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر محلية إلى أن "طائرات مروحية للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال الأمريكي أقدمت أيضا على تدمير المنازل التي داهمتها".

المصدر: "سانا"

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