"سانا": استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين شرقي الحسكة
Reuters
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أفادت وكالة "سانا" بـ"استهداف رتل عسكري لقوات الاحتلال الأمريكي الليلة الماضية بعبوتين ناسفتين بمنطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرقي الحسكة ووقوع أضرار كبيرة بآلياته".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت "سانا" أن "عبوة ناسفة انفجرت برتل شاحنات تحمل مواد لوجستية لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة المالكية بريف الحسكة ما أدى إلى احتراق اثنتين منها".
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن "شاحنتين تحملان مواد لوجستية لدعم قواعد الاحتلال الأمريكي احترقتا نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معبر سيمالكا غير الشرعي في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي".
المصدر: "سانا"
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