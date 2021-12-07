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بالفيديو.. لحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية
Reuters
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية (أرشيف)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت منذ قليل بأن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف محيط مرفأ اللاذقية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأضاف أن "العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، دون وقوع خسائر بشرية".

 

المصدر: RT

 

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