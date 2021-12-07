بالفيديو.. لحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا.

سماع دوي إنفجارات هائلة الآن في منطقة ⁦ اللاذقية ⁩و محيطها في سوريا ومعلومات عن عدوان اسرائيلي ⁩#فريق_ثوار_فلسطين#شهداء_الاعدادpic.twitter.com/3d4AeLstA3 — 𓂆𝓡𝓔𝓔𝓜 𓂆 (@Reemiiey) December 7, 2021

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت منذ قليل بأن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف محيط مرفأ اللاذقية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأضاف أن "العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، دون وقوع خسائر بشرية".

المصدر: RT