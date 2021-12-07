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حول غارته على مرفأ اللاذقية.. الجيش الإسرائيلي: لا نعلق على ما يقوله الإعلام

أخبار العالم العربي

حول غارته على مرفأ اللاذقية.. الجيش الإسرائيلي: لا نعلق على ما يقوله الإعلام
ميناء اللاذقية، أرشيف
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رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التعليق على الأنباء حول غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية السورية.

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وقال المتحدث لوكالة "تاس" الروسية عبر الهاتف: "لا نعلق على الأنباء الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وأفادت وكالة "سانا" السورية في وقت سابق من هذا اليوم بوقوع انفجارات في منطقة الميناء في محافظة اللاذقية.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية شنت في الليل الماضي عدوانا جويا بعدة صواريخ على مساحة الحاويات في الميناء، مما أسفر عن نشوب حريق في عدد من الحاويات. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري أن القوات الإسرائيلية وجهت 5 صواريخ إلى منطقة الميناء.

المصدر: تاس

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