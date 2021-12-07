"الإخبارية السورية": سماع دوي انفجارات متعددة من جهة مرفأ اللاذقية (صور)

أفادت قناة "الإخبارية" السورية بسماع دوي انفجارات متعددة من جهة مرفأ اللاذقية غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف محيط مرفأ اللاذقية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأضاف أن "العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، دون وقوع خسائر بشرية".

وتداول الناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للاستهداف الإسرائيلي لساحة الحاويات في الميناء.

المصدر: "سانا" + "رويترز" + RT