 
مباشر

الملك عبد الله الثاني يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات أردنية – صور

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات أردنية – صور
twitter.com
العاهل الأردني الملك عبد الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwfm

تابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات، طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير.

واستمع بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، لإيجاز قدمه مدير المركز العميد المهندس أيمن البطران، الذي أشار فيه إلى أن "الأنظمة والصناعات الدفاعية بالأردن في تطور دائم، بهدف خدمة مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز قدراتها الدفاعية".

وبين مدير المركز، أن "دعم الملك للمركز يدفع بمواصلة عملية التحديث والتطوير، وصولا لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام، للاعتماد على الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد".

ويعمل المركز الأردني للتصميم والتطوير تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية، ترفد القوات المسلحة بالتكنولوجيا الحديثة.

المصدر: "بترا الأردنية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا