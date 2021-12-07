الملك عبد الله الثاني يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات أردنية – صور

تابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات، طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير.

واستمع بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، لإيجاز قدمه مدير المركز العميد المهندس أيمن البطران، الذي أشار فيه إلى أن "الأنظمة والصناعات الدفاعية بالأردن في تطور دائم، بهدف خدمة مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز قدراتها الدفاعية".

وبين مدير المركز، أن "دعم الملك للمركز يدفع بمواصلة عملية التحديث والتطوير، وصولا لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام، للاعتماد على الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد".

ويعمل المركز الأردني للتصميم والتطوير تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية، ترفد القوات المسلحة بالتكنولوجيا الحديثة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير #الأردنpic.twitter.com/sY90eVESfr — RHC (@RHCJO) December 6, 2021

المصدر: "بترا الأردنية"