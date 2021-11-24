ملك الأردن يلتقي رفاق السلاح في كلية المدرعات ويمازح أحدهم: "أحسن قائد دبابات" (فيديو)
نشر الملك الأردني عبد الله الثاني عبر حسابه في "تويتر" وقائع لقائه برفاق السلاح الذين خدم معهم في كلية المدرعات.
وقال: "لقاء رفاق السلاح الذين خدمت معهم في كتيبة المدرعات، أعادني في الذاكرة إلى أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي. حديث من القلب وذكريات ستبقى حاضرة دوما".
لقاء رفاق السلاح الذين خدمت معهم في كتيبة المدرعات أعادني في الذاكرة إلى أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي. حديث من القلب وذكريات ستبقى حاضرة دوما pic.twitter.com/ZFLnBAQjyT— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 24, 2021
ونشر موقع "خبرني" الأردني تسجيلا مصورا، لأولى لحظات لقاء الملك برفاقه، وبينهم من وصفه بأنه "أحسن قائد دبابات في الأردن".
الملك يمازح أحسن سائق دبابة - فيديو#خبرني#الأردنhttps://t.co/s9Z8VdiVXh— خبرني Khaberni (@khaberni) November 24, 2021
المصدر: RT + موقع "خبرني"
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