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ملك الأردن يلتقي رفاق السلاح في كلية المدرعات ويمازح أحدهم: "أحسن قائد دبابات" (فيديو)

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يلتقي رفاق السلاح في كلية المدرعات ويمازح أحدهم:
صورة نشرها ملك الأردن للقائه برفاقه في كلية المدرعات
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نشر الملك الأردني عبد الله الثاني عبر حسابه في "تويتر" وقائع لقائه برفاق السلاح الذين خدم معهم في كلية المدرعات.

وقال: "لقاء رفاق السلاح الذين خدمت معهم في كتيبة المدرعات، أعادني في الذاكرة إلى أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي. حديث من القلب وذكريات ستبقى حاضرة دوما".

ونشر موقع "خبرني" الأردني تسجيلا مصورا، لأولى لحظات لقاء الملك برفاقه، وبينهم من وصفه بأنه "أحسن قائد دبابات في الأردن".

المصدر: RT + موقع "خبرني"

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