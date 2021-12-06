مصر.. عاطل عن العمل يقتل زوجته ويقفز من الطابق الخامس
Reuters
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أقدم رجل عاطل عن العمل بقرية البليدة في العياط المصرية على قتل زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات، ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال.
وتبين من التحريات أن الزوجة مصابة بـ3 طعنات 2 في الظهر وواحدة في الوجه.
وأشار الموقع المصري إلى أن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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