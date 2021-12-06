مصر.. اعتقال سكرتير عام محافظة القاهرة السابق بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن توقيف سكرتير عام محافظة القاهرة السابق بتهمة استغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة 76 مليون جنيه.

وعلى صعيد الحملة على الفساد، أعلنت الهيئة في وقت سابق أنها "تمكنت من إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح، وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة".

وتابعت: "ضبطت الرقابة الإدارية مسؤولا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تورط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه".

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت، أن "تنظيم النموذج يأتي في إطار تنفيذ الإجراء الثاني من الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق برفع وعي شباب الجامعات وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، حيث نفذت الهيئة النموذج بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجامعة القاهرة".

المصدر: "القاهرة 24"