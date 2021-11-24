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مصر.. القبض على مسؤول كبير بسبب رشوة بالملايين

مال وأعمال

مصر.. القبض على مسؤول كبير بسبب رشوة بالملايين
Globallookpress
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من القبض رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح، وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة.

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كما ضبطت الرقابة الإدارية مسؤولًا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تورط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.

المصدر: القاهرة 24

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