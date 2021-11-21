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مصر.. السجن 3 سنوات للمدانين برمي لقاحات كورونا عند ترعة في المنيا

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مصر.. السجن 3 سنوات للمدانين برمي لقاحات كورونا عند ترعة في المنيا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
دار القضاء العالي في مصر
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قضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا في مصر بالسجن 3 سنوات للمدانين برمي لقاحات مضادة لكورونا بجانب ترعة قرية أبشاق مطلع أكتوبر الماضي.

وحكمت المحكمة على كل من "م.ع.ث" صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا، و"ر.م.ب" أمين مخزن الأدوية وسائق، بمديرية صحة المنيا، و"إ.ح.ح" سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة، بالسجن 3 سنوات بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق.

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وكان فريق من النيابة الإدارية عاين موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألف و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفا 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

 

المصدر: "القاهرة 24" 

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