سلطان عمان يستقبل ولي العهد السعودي أثناء وصوله إلى مسقط (صور)
وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث كان في استقباله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت بأن بن سلمان سيجري جولة خليجية تستمر 5 أيام.
#صور | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة العمانية #مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق #سلطان_عمان.#ولي_العهد_في_عمان#واسpic.twitter.com/CiubCHsZsL— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 6, 2021
وأوضحت أن هذه الجولة "هي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي وستبدأ بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".
وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن في بيان له أنه "سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا".
المصدر: "واس" + RT
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