بلومبيرغ: بن سلمان يخطط لزيارة نادرة إلى سلطنة عمان

أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام بأول رحلة له إلى سلطنة عمان خلال الأسابيع المقبلة، في دلالة على دفء العلاقات بين البلدين.

وبينت الوكالة أن هذه الزيارة ستكون ثاني زيارة لبن سلمان إلى الخارج منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بعد رحلة قصيرة إلى مصر في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أنه "لطالما كان لأكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) علاقة لطيفة مع عمان بسبب علاقاتها الودية مع إيران، لكنها توثقت أكثر خلال العام الماضي".

واعتبرت أن توثيق العلاقة بين البلدين هو بمثابة "نعمة اقتصادية" محتملة لسلطنة عمان، التي تكافح من أجل تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، لافتة إلى أن وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد العام الماضي، الذي حكم لمدة خمسة عقود، "أتاحت فرصة للتغيير".

يذكر أن السلطان العماني هيثم بن طارق، سافر إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام في أول رحلة رسمية له إلى الخارج.

المصدر: "بلومبيرغ"