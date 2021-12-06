ْوزير خارجية قطر: العلاقة بين تركيا وقطر استثنائية وشراكة كاملة

أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستوقع مجموعة اتفاقات مع تركيا، فيما أكد نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أن لدى البلدين مواقف مشتركة في ملفات مهمة بالمنطقة.

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تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة رسمية ينطلق فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة اليوم الاثنين.

وقال محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم الاثنين، إن "القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات"، موضحا أنه من المتوقع توقيع 12 اتفاقية جديدة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

وقال إن العلاقة بين تركيا وقطر "استثنائية وشراكة كاملة" وتشهد تطورا في كافة المجالات.

وأضاف الوزير القطري أن "أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحثان تطورات الملف الأفغاني سياسيا وإنسانيا"، كما أن القمة ستركز على تطورات القضية الفلسطينية"، مضيفا أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.

من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن "لدينا مواقف وعملا مشتركا مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري"، إضافة إلى الملف الأفغاني.

وأضاف أن تركيا تبحث مع قطر رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل.

المصدر: وكالات