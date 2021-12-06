 
مباشر

مصر تسجل 902 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 902 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw4h

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 892 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وأشار متحدث الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في البلاد حتى الأحد بلغ 363162، منهم 301308 حالة تم شفاؤها، و20727 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا