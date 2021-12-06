مصر تسجل 902 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 892 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وأشار متحدث الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في البلاد حتى الأحد بلغ 363162، منهم 301308 حالة تم شفاؤها، و20727 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"