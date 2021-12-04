مصر.. 39 وفاة و892 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة يوم السبت، مقابل 933 إصابة و49 وفاة الجمعة.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى السبت بلغ 362260.
وأضاف أن بين الإصابات تعافى 300437 شخصا، وتوفي 20682.
المصدر: RT
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