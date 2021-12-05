ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يستشهد بآية قرآنية تعليقا على حكم محكمة سبها

نشر سيف الإسلام القذافي المرشح للرئاسة في ليبيا، تغريدة على "تويتر" علق من خلالها على حكم محكمة سبها ورفضها طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام.

واستشهد نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في تغريدته بآية قرآنية، من سورة آل عمران حيث قال: "فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ…".

﷽



فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ… — سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) December 5, 2021

وكان محمد الرميح رئيس حركة "رشحناك" الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي قد أكد لـRT، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح.

وأشاد الرميح بنزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين.

وحذر الرميح من أن "أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات".

جدير بالذكر أن محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا قضت الخميس بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.

وأكد خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي، حينها صدور قرار حكم محكمة الاستئناف، وإلغاء قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده موكله.

المصدر: RT