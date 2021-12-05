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مصر.. شقيقان يقتلان مسنّا في شقته لسرقة حلة طهي

أخبار العالم العربي

مصر.. شقيقان يقتلان مسنّا في شقته لسرقة حلة طهي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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أقدم شقيقان على قتل مسن، حاول منعهما من سرقة حلة طهي من منزله بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة في مصر.

وتبين من التحريات، ملاحظة المسن تواجد الشقيقين في شقته وأثناء مقاومتهما سدد أحدهما له طعنة أودت بحياته وسرقا حلة طهي وفرا هاربين.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما. 

المصدر: "صدى البلد" 

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