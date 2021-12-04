ميقاتي: الاتصال مع ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية.

L' entretien que j'ai eue avec le Président Macron et le Prince héritier Mohamed Bin Selman, est un pas important vers la reprise des relations fraternelles historique avec l'Arabie Saoudite. — Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 4, 2021

وقال ميقاتي في تغريدة على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على شهادتهما الصداقة تجاه لبنان".

وأضاف "أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية".

Je tiens à remercier SE le Président et HRH le Prince Héritier pour leur témoignage d'amitiés envers le Liban. Je tiens a confirmer l'engagement de mon gouvernement pour respecter ses engagements de réforme. — Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 4, 2021

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم السبت إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكد الجانبان التزامهما بدعم اللبنانيين.

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وصرح ماكرون بأنه قطع مع السعودية التزامات لدعم الإصلاحات في لبنان وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته.

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق من مدينة جدة عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

ووصل الرئيس الفرنسي صباح السبت إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات