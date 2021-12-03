مصر تدين الهجوم الإرهابي على قرية خضرجيجة في العراق

أدانت الخارجية المصرية الهجوم الإرهابي على قرية خضرجيجة في العراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأعربت الخارجية عن تعازيها للعراق حكومة وشعبا، وذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم، متمنية الشفاء للمصابين.

كما أكدت الوزارة تضامن مصر الكامل مع العراق ووقوفها معه في ما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

وشن عناصر من تنظيم "داعش" هجوما على قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرة جوغ في قضاء مخمور في إقليم كردستان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه "داعش" أمس الخميس إلى 13 قتيلا.

وخلال الهجوم اندلعت مواجهات بين مسلحيه من جهة والسكان والبيشمركة من جهة أخرى، حيث سقط عدد من المدنيين بينهم طفل بالإضافة إلى مقاتلين في البيشمركة.

المصدر: RT