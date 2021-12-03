مصر.. عمر كمال يعلن إنهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين

أعلن المطرب عمر كمال إنهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين في مصر، وذلك بعد إحالته للتحقيق من قبل النقابة بدعوى "إهانة مصر".

وقال كمال إنه امتنع من غناء النسخة الجديدة من أغنية "بنت الجيران" بلفظ "خمور وحشيش"، ولم يكن تغيير اللفظ في السعودية فقط، مضيفا: "غيرت لفظ خمور وحشيش قبلها بيومين في حفل بتونس".

وأضاف: "لم يكن تغيير كلمة خمور وحشيش بكلمة تمور وحليب خلال حفلي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية عن سوء نية".

وتابع: "أثبت للنقابة وجهة نظري، وتم نفي كل التهم الموجهة لي، وغدا سيصدر بيان من النقابة يعلن من خلاله الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية انتهاء الأزمة"

وقال: "النقابة اجتمعت اليوم برئاسة النقيب هاني شاكر ونصحني بضرورة تمثيل مصر في الخارج بصورة مشرفة، الفنان هاني شاكر أخي الكبير ويستوعب الجميع"، لافتا أنه "تم دعوة فرقته لإحياء الحفل الختامي لبطولة كأس العرب".

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر قد أحالت فنان المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق على خلفية حفل أقامه في السعودية غير فيه كلمات مهرجان "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" لـ"تمور وحليب".

وأثار تفسير كمال سبب تغيير كلمات الأغنية انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات