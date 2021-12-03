قرداحي: أبلغت عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم ولم أقدمها بعد وكتاب الاستقالة مفبرك

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كتاب استقالة وجهه وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ إلى كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مما إستدعى نفيه.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي نشر عبر "تويتر": "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

الصورة من "تويتر"

وبعد نشر الكتاب، قال قرداحي: "ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك.. وأنا أبلغت الرئيس عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم".

هذا وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن ميقاتي تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته.

المصدر: "النشرة"+ الميادين