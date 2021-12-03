صحيفة عن جورج قرداحي: حان وقت الاستقالة

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي: "قد حان وقت الاستقالة، وإنه مقتنع بأنه اتخذ القرار الصح في التوقيت الصح"، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية التي خلفتها تصريحاته حول حرب اليمن.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن قرداحي قوله: "حان وقت الاستقالة، ومقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح"، مؤكدا أنه يشعر براحة داخلية.

وأفادت الصحيفة بأن "قرداحي وبعد التشاور مع مرجعياته والحلفاء قرر اعلان الاستقالة من وزارة الإعلام وليس من القصر الجمهوري أو السرايا الحكومية حتى لا تسمّى (الاستقالة) لمصلحة أحد، وأن خطوته ستكون مبادرة شخصية لعلها تشكل ورقة قوية في يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال توسطه لدى القيادة السعودية لإقناعها بالتراجع عن إجراءاتها ضد لبنان أو التخفيف منها بما يعيد المياه إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج".

وأكدت مصادر وزارية أن "أزمة قرداحي سلكت طريقها إلى الحل وستعالج جزءا من المشكلة".

المصدر: صحيفة "الجمهورية"