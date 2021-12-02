جورج قرداحي: استقالتي تأتي لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي

ذكر موقع "الجديد" اللبناني أن وزير الإعلام جورج قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته يوم الجمعة بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الأربعاء ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة.

وأفاد الموقع اللبناني بأن الإستقالة تأتي قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وقال وزير الإعلام جورج قرداحي لـ"الجديد" إن استقالته لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة عند الواحدة بعد الظهر في وزارة الإعلام.

ولفت الموقع اللبناني إلى أن اتصالا بين قرداحي والرئيس ميشال عون سبق قراره بالاستقالة.

كما نقل عن مصادر في السراي الحكومية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميا أي شيء عن استقالة قرداحي.

وأوضح في السياق أنه يتم البحث عن اسم بديل سيخلف قرداحي، مبينا أن وزير التربية عباس الحلبي سيكون وزيرا للإعلام بالوكالة.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أزمة سياسية تسبب بها قرداحي إثر تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية.

وطالبت العديد من القيادات السياسية اللبنانية، بضرورة استقالة قرداحي، لما تسبب فيه من ضرر على العلاقات بين دول الخليج ولبنان.

المصدر: موقع "الجديد" اللبناني