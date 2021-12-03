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سيف الإسلام القذافي يشكر "القضاة الذين غامروا بأنفسهم"

أخبار العالم العربي

سيف الإسلام القذافي يشكر
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بعد عودته إلى السباق الرئاسي بقرار من محكمة مختصة في سبها، خص سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل بالشكر "قضاة ليبيا" الذين قال إنهم "غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".

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وكانت محكمة الاستئناف في سبها قد قررت يوم الخميس بعد محاولات فاشلة للاجتماع بكامل أعضائها، قبول طعن محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، استنادا إلى ما وصف بإدانة سابقة.

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام قد أوضح في تصريخ تلفزيوني أن قرار محكمة سبها يلزم المفوضية العليا للانتخابات بإدراج موكله في قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 وفيما أقيمت احتفالات علنية في عدد من المدن الليبية خاصة في سبها وبني وليد، وصف حراك "رشحناك" الداعم لسيف الإسلام القذافي قرار محكمة سبها القاضي بعودته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بأنه "انتصار تاريخي".

المصدر: RT

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