سيف الإسلام القذافي يشكر "القضاة الذين غامروا بأنفسهم"

بعد عودته إلى السباق الرئاسي بقرار من محكمة مختصة في سبها، خص سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل بالشكر "قضاة ليبيا" الذين قال إنهم "غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".

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وكانت محكمة الاستئناف في سبها قد قررت يوم الخميس بعد محاولات فاشلة للاجتماع بكامل أعضائها، قبول طعن محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، استنادا إلى ما وصف بإدانة سابقة.

كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق.



ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي… وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة. — سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) December 2, 2021

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام قد أوضح في تصريخ تلفزيوني أن قرار محكمة سبها يلزم المفوضية العليا للانتخابات بإدراج موكله في قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وفيما أقيمت احتفالات علنية في عدد من المدن الليبية خاصة في سبها وبني وليد، وصف حراك "رشحناك" الداعم لسيف الإسلام القذافي قرار محكمة سبها القاضي بعودته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بأنه "انتصار تاريخي".

المصدر: RT