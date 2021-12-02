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ليبيا.. احتفالات في مدينة سبها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي (فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. احتفالات في مدينة سبها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي (فيديو)
ليبيا.. احتفالات في مدينة سبها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي
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نشر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية‎" مساء يوم الخميس مقطع فيديو وثق احتفالات في سبها جنوب غرب ليبيا بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.

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مراسل RT: محكمة سبها تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات
مراسل RT: محكمة سبها تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

وتوافد أنصار سيف الإسلام القذافي وأغلقوا الطرقات بالسيارات معلنين فرحتهم بعودة المرشح للانتخابات الرئاسية إلى السباق على المنصب.

وقضت محكمة سبها في جنوب ليبيا يوم الخميس بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي وذلك عقب جلسة النظر في مطلب الطعن الذي تقدم به نجل القذافي ضد قرار استبعاده بعد اكتمال الهيئة القضائية، وذلك بعد تعثرها لعدة أيام، بسبب قيام مسلحين بتطويق مبنى المحكمة واعتذار القضاة عن حضورها.

وكان محامي سيف الإسلام القذافي قد أودع الأوراق والمستندات اللازمة لموكله، التي تثبت قانونية ترشحه إلى لجنة الطعون المجتمعة داخل المحكمة.

المصدر: RT + "بوابة إفريقيا الإخبارية‎"

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