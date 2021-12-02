مراسل RT: محكمة سبها تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

أفاد مراسل RT في ليبيا يوم الخميس بأن محكمة سبها حكمت لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وقضت بعودته لسباق الانتخابات.

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وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المفوضية حينها إن سيف الإسلام القذافي النجل الثاني للزعيم الليبي الذي قتل عام 2011، "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد"، مستشهدة بإداناته السابقة.

ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

ومع ذلك، فإن التصويت المقبل يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك القضايا العالقة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، والاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة بين الحين والآخر. وتشمل العقبات الأخرى الخلاف العميق الذي ما زال قائما بين شرق البلاد وغربها ووجود الآلاف من المقاتلين والقوات الأجنبية.

المصدر: RT + وكالات