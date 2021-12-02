الكشف عن 6 خطوات يتعين على المسافرين المصريين إلى السعودية اتخاذها

نقلت صحيفة مصراوي عن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، الإجراءات الضرورية للمصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

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وحدد حنفي في تصريحات للصحيفة بالتزامن مع بدء السعودية استقبال أولى الرحلات الجوية القادمة من مصر، بعد فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين صبيحة يوم الأربعاء، 6 إجراءات يتوجب اتخاذها قبل السفر وعند الوصول إلى السعودية وهي:

1- عمل مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ (72) ساعة. 2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر. 3- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها. 4- إذا كان محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR). 5- إذا كان حصل على جرعة تطعيم من اللقاحات المعتمدة بالمملكة قبل النزول لمصر، يأتي للملكة ويحجر 3 أيام على أن يتم عمل مسحة (PCR) بعد 48 ساعة من القدوم، وفي اليوم الثالث إذا طلعت المسحة سلبية يمارس حياته بشكل عادي. 6- عمل مسحة (pcr) في اليوم الـ 5 من الحجر الصحي المؤسسي.

ووصف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية بانه "خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة الذين يرغبون في القدوم إليها".

أما الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، فوصف في تصريح لصحيفة "مصراوي" القرار بأنه "سار لجميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر، ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر (ترانزيت)، بعدما كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته ما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين وهذه فئة غير قليلة والتي تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات".

ولفت رجائي في تصريحه إلى أن المستفيدين من هذا القرار هم أيضا "أصحاب الأعمال السعوديين والذين جمدوا إجراءات استخراج تأشيرات عمل جديدة مما أثر بالسلب على سير أعمالهم، كما يستفيد من القرار، أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر الطبية والمعلمين حتى يتم لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة الى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية، كانت أعلنت الخميس الماضي 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول من بينها مصر، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021.

المصدر: مصراوي