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السعودية.. السلطات الصحية تحدد المخالطين لأول مصاب بأوميكرون

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السعودية.. السلطات الصحية تحدد المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تحديد المخالطين للحالة الأولى من متحور أوميكرون التي أعلن عن اكتشافها في وقت سابق لدى مواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عدم التحصين من فيروس كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.

كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.

وقال المتحدث إن: "الحالة الصحية في تطبيق توكلنا حماية للجميع، ولمن يظهر له مخالط، وفي حالة حجر منزلي أو مؤسسي أو لديه إصابة عليه واجب ديني وإنساني وأخلاقي ووطني أن يلتزم بما تقتضيه هذه الحالة من إجراءات صحية".

وشدد على ضرورة استكمال جرعات التلقيح، قائلا: "نحمي أنفسنا من المتحور باستكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغسل اليدين وتعقيمها بانتظام، وعلى المسافرين اتباع اشتراطات السفر".

ووجه رسالة لكل من يبث الإشاعات، بأن يكفو عن الإضرار بالآخرين، مشيرا إلى أن أفراد المجتمع هم الحصن لكل الإشاعات، وعلى الجميع أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

وشدد على وجود خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولا بأول في المملكة، ورصد أي أنماط مثل هذا المتحور.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت اليوم، عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

المصدر: واس

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