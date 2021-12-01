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إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون حبة مخدر إلى السعودية

أخبار العالم العربي

إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون حبة مخدر إلى السعودية
أقراص إمفيتامين
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أحبطط السلطات الأمنية السعودية مخططا إجراميا لتهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 30.349.000 قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

وأضاف أن ذلك جاء وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات "هيل"، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقد تم القبض على مستقبلي الشحنة وهم 4 أشخاص، سعوديان ومقيمان من الجنسية السورية. وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

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