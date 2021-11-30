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حريق كبير في جبل لبنان ومناشدات بتزويد آليات الإطفاء بالمياه (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

حريق كبير في جبل لبنان ومناشدات بتزويد آليات الإطفاء بالمياه (فيديوهات)
حريق في منطقة بشامون بجبل لبنان
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اندلع اليوم الثلاثاء حريق كبير في منطقة بشامون بجبل لبنان وتمدد بسرعة، حيث شهدت المحلة انتشار للجيش والدفاع المدني في محاولتهم لإخماده.

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وأوضح المدير العام للدفاع المدني، ريمون خطار، أن "سرعة الرياح تمنعنا من السيطرة على الحريق في بشامون، والمشكلة أننا موجودون ضمن ظروف مؤاتية لانتشار الحرائق".

هذا وناشد فوج إطفاء بيروت كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون تزويد آليات الإطفاء بالمياه، كما جرى استقدام تعزيزات من مراكز في بيروت والمتن والمناطق المجاورة، للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة.

حريق كبير في جبل لبنان ومناشدات بتزويد آليات الإطفاء بالمياه (فيديوهات)
حريق كبير في جبل لبنان ومناشدات بتزويد آليات الإطفاء بالمياه (فيديوهات)

ومع تخوف السلطات والأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء والمباني، طلبت المدارس في المنطقة من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق.

المصدر: RT

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