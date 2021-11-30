الكشف عن شروط سفر العاملين المصريين إلى السعودية

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عودة العمالة المصرية إلى السعودية وشروط دخول الأراضي السعودية بعد فتح الطيران المباشربين البلدين يوم غد الأربعاء.

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وقال حمدي أمام، رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالغرف التجارية، إن عودة الطيران المباشر بين البلدين اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، يتضمن حزمة من الشروط، أولها أن يجري المسافر مسحة "pcr" قبل مغادرة مصر، بـ72 ساعة من السفر والتسجيل على منصة قدوم.

ووفقا له بمجرد وصول العامل المصري للسعودية سيتم حجره مؤسسيًا لمدة خمس أيام في أحد الفنادق المعتمدة لدى الحكومة السعودية على نفقة الوافد، كما ينصح كل عامل متعاقد أو عائد أو أسرة الاطلاع على شروط السفر بكل تفاصيلها للحجز المسبق، وهو مرتبط بخطوط الطيران.

وتابع أمام، أن هناك ما يقرب من 70 ألف مصري يستعدون للعودة إلى السعودية، مؤكدًا أن تذاكر الطيران والحجوزات والفنادق ارتفعت 3 أضعاف، منذ إعلان السعودية عن فتح خطوط الطيران.

ويشار إلى أن شركات إلحاق العمالة، قد تلقت تعليمات من مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بشأن ما سبق الإعلان عنه بتعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء "14" يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا.

ويشار إلى أن التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أكد قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميمً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

المصدر: الوطن