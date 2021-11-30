وزير الانتاج الحربي المصري: مصر تسعى لامتلاك قوة في عالم يموج بالصراعات

اعتبر وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد أحمد مرسي، أن "من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام"، لافتا إلى "سعي بلاده لامتلاك مقومات القوة".

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وفي ختام فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "Edex2021"، أكد محمد أحمد مرسي أن "مصر بلد الأمن والأمان، وتدرك مع العالم أجمع أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن استقرار الدول والشعوب"، لافتا إلى "سعي مصر لامتلاك مقومات القوة، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار بلادنا في عالم يموج بالصراعات".

وشدد وزير الإنتاج الحربي المصري على أن "من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام، وأنه من أراد أن ينعم بالسلام، فعليه بامتلاك القوة اللازمة للحفاظ على هذا السلام وتوفير كل المقومات والإمكانيات لاستمراره".

المصدر: "اليوم السابع"