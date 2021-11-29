روسيا ترسل أسلحة تظهر لأول مرة في مصر

أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية أن شركة Technodinamika القابضة أرسلت لأول مرة في المعرض الدولي لصناعة الدفاع EDEX-2021 ، الذي يقام في مصر، أسلحة متطورة.

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وأرسلت الشركة مجموعة واسعة من الذخائر الخاصة بالدبابات والمدفعية الميدانية والبحرية من عيار 57 إلى 152 ملم.

وقامت بإرسال ذخيرة دبابة من عيار 125 ملم وعناصر جديدة تسمى "Mango-M" و "Lead-2". الذخيرة مخصصة لإطلاق النار على الدبابات المجهزة بدروع تفاعلية محسنة، وحوامل مدفعية ذاتية الدفع ومخابئ وأهداف مدرعة أخرى.

وتستطيع الذخيرة اختراق الدروع بنسبة تزيد عن 20٪ مقارنة بالعينة القياسية.

وتظهر في المعرض أيضا الصواريخ المضادة للدبابات RPG-30 ، مع قاذفة قنابل يدوية يمكن التخلص منها، وهي أول نظام سلاح مضاد للدبابات في العالم، وحتى الآن قادر على التغلب على أي أنظمة دفاع نشطة معروفة للمركبات المدرعة.

كما سيتم عرض قنبلة ODAB-500PMV والقنبلة العالمية شديدة الانفجار OFAB-500U، التي تضرب المنشآت الصناعية العسكرية، والمركبات المدرعة الخفيفة، وتقاطعات السكك الحديدية، والتحصينات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض جيل جديد من الصمامات التي تنتجها شركة NPO Poisk في جناح Technodinamika.

المصدر: روس تيخ