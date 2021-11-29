تحذير في مصر من متحور كورونا الجديد

قال عضو اللجنة العلمية لمواجهة في مصر محمد النادي، إن مصر خالية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون" حتى الآن، لكنه مثل المتحورات السابقة سيأتي سواء مبكرا أو حتى متأخرا.

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وأضاف النادي، أن هناك محاولة لإبطاء وصول المتحور الجديد إلى مصر أو أمريكا أو إنجلترا أو أوروبا، لكنه في النهاية "هيوصل هيوصل".

وأشار عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إلى أنَّ مصر نجحت حتى الآن في إجراء نوع من التحكم الجيد في العزل الطبي بالنسبة للأشخاص القادمين من أماكن مشبوهة، أو سجلت إصابات من هذا المتحور الجديد، للتقليل بقدر المستطاع من فرصة انتشار المتحور لحين معرفة خصائصه ومدى استجابته وممانعته للتلقيح أو الأدوية.

وأوضح أن أوميكرون عبارة عن طفرة حدثت في فيروس كورونا، والمعلومات الخاصة به حتى الآن قليلة، والمعلومات سيتم معرفتها من المكان الذي ظهر فيها هذا المتحور، "سنعتمد في كل المعلومات على ما تقوله لنا جنوب أفريقيا والدول المنتشر بها المتحور".

وتابع: "تحور الفيروس كان متوقعا، لكن ما لم يكن متوقعا هو أن يحدث 30 تحورا جينيا في البروتين الشوكي، وهذا هو مصدر القلق، لأن هذا يعتبر تغيرا جذريا في شكل البروتين الشوكي الذي من خلاله يستطيع التعرف على الخلية".

وواصل عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: "في الغالب لن تكون اللقاحات لها فاعلية ضد المتحور الجديد، والدليل على ذلك التصريحات التي خرجت منذ أيام من الولايات المتحدة، وتحديدا من شركتي فايزر وموديرنا، بمحاولة إيجاد تطعيم جديد لتغطية السلالة الجديدة".

المصدر: الوطن