"خلوة" بين الرئيس اللبناني والأمير تميم وتصريحات لعون من الدوحة حول العلاقات مع قطر (صور)

التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش المشاركة في افتتاح فعاليات بطولة "كأس العرب" بالعاصمة الدوحة.

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وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن المحادثات الموسعة بين عون والأمير تميم بمشاركة الوفدين اللبناني والقطري، تناولت "تطوير العلاقات الثنائية" والدعم القطري للبنان، لافتة إلى انعقاد خلوة بين عون وأمير قطر استكملت فيها المواضيع التي أثيرت في المحادثات الموسعة.

وفي حديث إلى صحيفة "الراية" القطرية، قال عون: "زيارة قطر تعبير عن عمق الصداقة وقوة العلاقة بين البلدين، ووقوفها إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر"، موضحا أن "الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية، وأن العالم بحاجة اليوم إلى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد".

خلال لقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عون في قطر pic.twitter.com/PJJSdLWt9k — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 29, 2021

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "المماحكة (النزاعات) السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء، والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة".

وأضاف: "سأدعو الأمير تميم إلى التوجيه للاستثمار في لبنان، خصوصا وأن الأرض خصبة في الوقت الراهن".

وأكمل عون: "أنا مع فصل السلطات، ولا أتدخل في عمل القضاء، ولا أعرف ملابسات انفجار المرفأ، ولم أطلع على الصور التي وفرتها روسيا، بل طلبت تسليمها إلى القضاء".

وأوضح قائلا: التمديد غير وارد، وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح، وأن ويكون عنصر تلاق وليس تفرقة".

المصدر: RT