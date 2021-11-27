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"المرصد السوري لحقوق الإنسان": مقتل امراة وطفل بانفجار سيارة في منبج بريف حلب

أخبار العالم العربي

Reuters ABOUD HAMAM
انفجار في سوريا (أرشيف)
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أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل امرأة وطفل وإصابة 5 آخرين بانفجار سيارة في منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا.

وأوضح المرصد أن المصابين الخمسة بينهم عنصران من "الأسايش" في الانفجار الذي وقع على طريق المطاحن في مدينة منبج.

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وفي 9 نوفمبر الحالي، قتل ثلاثة أشخاص بقصف يعتقد أن طائرة مسيرة تركية نفذته استهدف سيارة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + RT

 

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