اليمن.. قوات هادي تعلن إحراز تقدم في تعز

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إحرازها تقدما ميدانيا على حساب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز.

وذكرت "ألوية العمالقة"، في بيان صدر اليوم السبت عن مركزها الإعلامي أن القوات المشتركة الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي سيطرت على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، منها تبة الجمل، شمال مديرية مقبنة في تعز، بعد معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وذكر البيان أن الحوثيين تكبدوا خلال هذه المعارك "خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، بما في ذلك عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتلي الجماعة.

وجاء في البيان أن القوات المشتركة حققت في الأيام الأخيرة "انتصارات عسكرية كبيرة" في محافظتي تعز والحديدة "ضمن خطة إعادة الانتشار التي نفذتها في المناطق غير المحكومة بالاتفاقيات الدولية".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد القتال في الحديدة وإعلان "ألوية العمالقة" في وقت سابق من الشهر الجاري عن انسحابها من مواقع في محيط ميناء الحديدة، واصفة ذلك "إعادة انتشار".

من جانبها، أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق "اتفاق السويد" الخاص بالوضع في محافظة الحديدة أن إعادة انتشار القوات هذه تأتي دون التنسيق معها.

المصدر: RT