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وزير الخارجية الأردني يصل إلى رام الله ويبحث مع عباس "عملا مشتركا" لحل القضية الفلسطينية (صورة)

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأردني يصل إلى رام الله ويبحث مع عباس
RT
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية اليوم، عدد من القضايا التي تهم البلدين ونقل الصفدي رسالة من الملك الأردني لعباس.

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وزير الخارجية الأردني يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

ونقل الصفدي اليوم السبت رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاءت الرسالة في سياق عملية التنسيق المستمرة حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعمل المشترك لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت طائرة وزير الخارجية الأردني حطت اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وذلك لعقد مباحثات مع الرئيس عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية.

وزير الخارجية الأردني يصل إلى رام الله ويبحث مع عباس
RT

المصدر: RT

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