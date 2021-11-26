وزير الخارجية الأردني يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

أكدت مصادر مطلعه لـRT بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي غدا السبت في رام الله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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وأضافت المصادر بأن الصفدي سيصل إلى رام الله بعد ظهر يوم غد السبت لإجراء مباحثات مع القيادة الفلسطينية لبحث عدد من القضايا التي تهم البلدين.

المصدر: RT