وزير الخارجية الأردني يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
Reuters
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أكدت مصادر مطلعه لـRT بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي غدا السبت في رام الله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وأضافت المصادر بأن الصفدي سيصل إلى رام الله بعد ظهر يوم غد السبت لإجراء مباحثات مع القيادة الفلسطينية لبحث عدد من القضايا التي تهم البلدين.
المصدر: RT
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