 
مباشر

وزير الخارجية الأردني يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأردني يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
Reuters
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtvj

أكدت مصادر مطلعه لـRT بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي غدا السبت في رام الله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

إقرأ المزيد
الملك عبدالله الثاني: سنبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة
الملك عبدالله الثاني: سنبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة

وأضافت المصادر بأن الصفدي سيصل إلى رام الله بعد ظهر يوم غد السبت لإجراء مباحثات مع القيادة الفلسطينية لبحث عدد من القضايا التي تهم البلدين.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا